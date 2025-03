"Okrągły stół" ws. wyborów w Polsce. Sprzeciw KRRiT

Rada oceniła, że KE "uzurpuje sobie prawo arbitralnego definiowania treści, które gwarantują przeprowadzenie uczciwych wyborów w Polsce". "Jednocześnie wiceprzewodnicząca KE sugeruje, że narzędziem, które ma być wykorzystane do tego jest Akt o Usługach Cyfrowych (DSA) - rozporządzenie prawa unijnego, które jest bezpośrednio implementowane do systemów prawnych państw członkowskich UE" - napisała KRRiT dodając, że według nich "DSA nie może służyć do cenzury politycznej ".

W oświadczeniu KRRiT wezwał polski rząd, by odrzucił "próby ingerencji Komisji Europejskiej w krajowy proces wyborczy" oraz przeciwstawił się "działaniom zmierzającym do ograniczenia suwerenności debaty publicznej w Polsce". Zaapelowano do władz również o to, by zapewniły, że "wszelkie regulacje dotyczące przestrzeni cyfrowej będą tworzone w sposób przejrzysty i zgodny z polskim interesem narodowym, bez narzucania obcych wzorców, które mogą prowadzić do ograniczenia pluralizmu i wolności mediów".