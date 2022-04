Polska Premier wydał decyzję gwarantującą zabezpieczenie dostaw gazu. Zapewni je PGNiG

W piątek w południe w KPRM rozpoczęło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem czeskiego rządu Petrem Fialą. Politycy dyskutowali o stosunkach dwustronnych, aktualnej sytuacji w Ukrainie i możliwości jej wsparcia, a także o dodatkowych sankcjach na Rosję.

- Mamy do czynienia z bardzo wieloma wyzwaniami i kryzysami jednocześnie. One w podobny sposób dotykają naszych krajów. Z jednej strony to straszna i okrutna wojna na Ukrainie, gdzie Ukraińcy walczą o swoją suwerenność ale także i o naszą wolność - mówił premier Mateusz Morawiecki na konferencji po spotkaniu.

Morawiecki przyznał, że doskonale zdajemy sobie sprawę, "jak szeroki wpływ ma wojna na funkcjonowanie w naszych krajach".- "Po pierwsze jest to wpływ poprzez uchodźców wojennych - mówił i przypomniał, że wielu uchodźców jest zarówno w Polsce, jak i w Czechach.

- Ustaliliśmy z panem premierem wspólne wystąpienie do Brukseli, wspólne wystąpienie do Komisji Europejskiej o pozyskanie nowych środków, nie takiego przesuwania z jednej szuflady do drugiej, tylko nowych środków na wsparcie dla uchodźców wojennych - poinformował Morawiecki. "Tę naszą inicjatywę wspólnie wkrótce przedstawimy" - dodał.

Spotkanie Morawiecki-Fiala. "System ETS wyzwaniem"

Morawiecki przypomniał, że Czechy obejmują od 1 lipca prezydencję w Unii Europejskiej.

- To oznacza, że Republika Czeska będzie wpływała na tematy, które będą dyskutowane na Radzie Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej. To niezwykle ważny moment, bo mam przekonanie, że razem z naszymi przyjaciółmi z Republiki Czeskiej będziemy w stanie ukształtować agendę tak, aby ona odpowiadała dzisiejszym priorytetom i wyzwaniom - powiedział premier.

Jednym z takich wyzwań, dodał, jest system ETS - system handlu uprawnieniami do emisji CO2. - Nie może być tak, że instytucje finansowe bądź różne bogate podmioty wykorzystują ten instrument, czyli uprawnienia do emisji CO2, jako instrument spekulacji finansowych - mówił Morawiecki. - Jaki przedsiębiorca może spokojnie planować rozwój, kiedy jeden z głównych czynników kosztowych dziś kosztuje 20, jutro 100, pojutrze 60, potem znowu 80? - dodał.

- Dlatego zaproponowaliśmy, żeby możliwość handlu uprawnieniami posiadały tylko te podmioty, które muszą posiadać dzisiaj uprawnienia ETS, ale żeby wykluczone były z tego banki, instytucje spekulujące czy finansowe. To też będzie czynnik, który zmniejszy presję inflacyjną - powiedział Morawiecki.

"Putinflacja". Mateusz Morawiecki mówił o "złych doradcach"

Szef polskiego rządu dodał, że wspólnie z premierem Czech rozmawiali o "putinflacji". - Jasne jest dla nas obu, że wpływ na inflację wywiera Putin. Niezależnie od tego jakie są przyczyny, staramy się wspólnie walczyć z jej skutkami - mówił.

Dodał, że "różnego rodzaju recepty złych doradców, takie jak np. gwałtowne podniesienie płac, w jednoznaczny sposób prowadzą do zasadniczo podniesionej inflacji w przyszłości, może nawet do hiperinflacji". Morawiecki powiedział, że trzeba walczyć z inflacją w sposób mądry i wspólnie z czeskim premier obiecali sobie to robić.

Podkreślał, że razem z Czechami Polska ma najniższy poziom bezrobocia w Unii Europejskiej. Wskazywał, że uchodźcy ukraińscy pracują również dla krajów, do których przyjeżdżają i występuje tam zależność.

Premier Czech: Powstanie grupa robocza do spraw wstrzymania dostaw

Premier Czech Peter Fiala zauważył, że "Polska za pośrednictwem polskich firm jest właścicielem kluczowych rafinerii w Czechach".

- Rozmawialiśmy o tym, jak rozwiązać potencjalną sytuację, w której dojdzie do wstrzymania dostaw ropy z Rosji do Czech. Otrzymaliśmy od polskiej strony zapewnienie, że Polska i spółka PKN Orlen są przygotowane na taką sytuację. Będziemy w stanie na nią zareagować szybko i dynamicznie - stwierdził.

Szef czeskiego rządu poinformował, że - jak uzgodnił z premierem Morawieckim - powstanie grupa robocza, która w razie wstrzymania dostaw ropy przygotuje odpowiedni scenariusz działania. Mają się w niej znaleźć przedstawiciele ministerstw i firm.

Premier Czech: Otworzyliśmy debatę na temat gazociągu Stork II

Fiala podkreślał, że dla Republiki Czeskiej istotne znacznie ma kwestia bezpieczeństwa energetycznego. - Jesteśmy krajem, który w niektórych aspektach niestety jest uzależniony od Rosji. Chcemy uniezależnić się od paliw kopalnych z Rosji. Tutaj pomocną dłoń może podać nam Polska - mówił premier Czech.

- Otworzyliśmy debatę na temat gazociągu Stork II - przekazał premier Czech. Fiala podkreślał, że temat Stork II "został zapominany z winy Czechów", ale "teraz chcieliby do tego wrócić".

- Jednocześnie zaproponowałem też zacieśnienie współpracy z Polską, jeśli chodzi o przepustowość terminali LNG, które Polska chce zbudować. Złożyliśmy ofertę zakupu LNG z polskich terminali. Jesteśmy otwarci na dalsze rozmowy w tym temacie - mówił Fiala.

Wojna na Ukrainie. Premier Morawiecki spotyka się ze światowymi przywódcami

KPRM zapowiadając spotkanie zwróciła uwagę, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, Polska podkreśla konieczność nakładania na Rosję zdecydowanych i dotkliwych sankcji, w tym rezygnacji z importu rosyjskich surowców przez całą Unię Europejską, w celu zatrzymania machiny wojennej Władimira Putina.

"Premier Mateusz Morawiecki regularnie spotyka się z politykami z całego świata i apeluje o wsparcie naszych wschodnich sąsiadów. Tylko wspólne działania mogą powstrzymać dalszą agresję Rosji" - czytamy w komunikacie KPRM.

KPRM wskazała, że obecny kryzys uchodźczy jest "największym exodusem ludności w Europie od zakończenia II wojny światowej" i że Polska podejmuje działania, aby Unia Europejska i cały zachodni świat "wzięły współodpowiedzialność za sytuację osób, które w wyniku rosyjskiej agresji musiały uciekać ze swojego kraju".

"Potrzebna jest pomoc humanitarna i wsparcie dla państw przyjmujących największą liczbę uchodźców. Ważne jest również większe zaangażowanie wspólnoty w przyjmowanie osób uciekających przed wojną" - podkreśliła Kancelaria Premiera.