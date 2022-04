Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w piątek, że premier Mateusz Morawiecki wydał decyzję gwarantującą zabezpieczenie dostaw gazu do miejsc, które korzystały z dostaw od firm objętych sankcjami; spółki Skarbu Państwa niezwłocznie podjęły działania w celu szybkiej realizacji tej decyzji. Wyjaśnił, że brak dostaw wynika nie z faktu, że Rosja zakręciła kurek z gazem, ale z objęciem w ramach listy sankcyjnej firm, które są powiązane z Rosją lub podmiotami wspierającymi działalność wojenną Rosji.

Zapowiedział też, że po wydaniu decyzji przez premiera PSG oraz PGNiG zajmą się niezwłocznym dostarczeniem gazu do tych miejscowości, poprzez przejęcie w ramach ustawy o zarządzaniu kryzysowym infrastruktury, która do tego służy.

- W związku z tym, że ta decyzja została podjęta, w niektórych gminach doszło do czasowego przerwania dostaw gazu, natomiast dzisiaj premier Mateusz Morawiecki, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, wydał polecenia spółkom Skarbu Państwa - m.in. PGNiG, PSG, Gaz-Systemowi - aby w niezwłocznym tempie dostarczyć gaz do tych sieci, których formalnym właścicielem jest firma Novatek - powiedział Müller.

Rzecznik rządu: Decyzja ws. dostaw gazu została wydana i musi być zrealizowana niezwłocznie

Ponadto - jak mówił - firma Novatek została w poleceniu premiera zobowiązana do tego, aby na postawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, te sieci zostały wydane do dyspozycji spółek Skarbu Państwa, które będą realizowały dostawy gazu do tych miejsc, w których firma powiązana z rosyjską spółką gazową, do tej pory dostarczała gaz.

- Decyzja została wydana i musi być zrealizowana niezwłocznie. Dzisiaj te spółki, już po konsultacjach z wczoraj, rozpoczynają działania w poszczególnych miejscowościach w celu wydania tych instalacji gazowych oraz niezwłocznego ich ponownego uruchomienia pod nadzorem Skarbu Państwa, tak, aby te miejsca ponownie odzyskały możliwości związane z dostawami gazu - powiedział rzecznik rządu. Dodał, że proces powinien zakończyć się w ciągu kilkudziesięciu godzin, być może jeszcze w piątek.

- Te kwestie wynikają nie z tego, że Rosja przestała dostarczać gaz na teren Polski, tylko z tego, że zdecydowaliśmy się na daleko idący pakiet sankcyjny wobec spółek, które są powiązane z Rosją. Jedną z tych spółek była firma Novatek - dodał Müller.

PGNiG wydało w tej sprawie oświadczenie. Zapewniło w nim dostawy gazu odbiorcom firmy Novatek.

"Polska Spółka Gazownictwa oraz PGNiG Obrót Detaliczny, spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG, włączają się w proces przywracania dostaw gazu mieszkańcom gmin, w których błękitne paliwo przestała dostarczać objęta sankcjami firma Novatek Green Energy. Spółki są w stałym kontakcie i współpracują na bieżąco z administracją rządową. Dzięki temu udało się wypracować rozwiązania umożliwiające sprawne przywrócenie dostaw gazu" - napisano.

PGNiG przywróci dostawy gazu 10 gminom

W oświadczeniu czytamy, że Polska Spółka Gazownictwa, na podstawie polecenia premiera wydanego na mocy ustawy o zarządzaniu kryzysowym, niezwłocznie przystąpiła do realizacji nałożonych zadań zmierzających do przywrócenia dystrybucji gazu na terenie 10 gmin: Cegłów, Kałuszyn, Lubień Kujawski, Lubowidz, Łeba, Mieścisko, Mrozy, Polanów, Zagórów, Żuromin.

"Paliwo dostarczy spółka PGNiG Obrót Detaliczny. Spółki podejmują niezbędne działania, by mieszkańcy, przedsiębiorcy i instytucje w gminach pozbawionych dostępu do gazu, mogli z niego korzystać jak najszybciej" - zapewniono.

Gazprom w środę od godziny 8 czasu polskiego całkowicie wstrzymał dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Rosyjska spółka informowała, że powodem jest odrzucenie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) płatności za gaz w rublach. W ocenie PGNiG wstrzymanie dostaw gazu stanowi naruszenie kontraktu jamalskiego. Gaz przestał płynąć również do Bułgarii.

Wstrzymanie dostaw gazu. Gminy pozbawione ogrzewania i ciepłej wody

Wśród 50 podmiotów umieszczonych na liście jest firma Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - spółka zależna w grupie kapitałowej Novatek, kontrolowanej przez rosyjski koncern OAO Novatek, drugiego największego producenta gazu ziemnego w Rosji. Rząd chce, aby dostarczaniem gazu do tych gmin poprzez przejęcie infrastruktury, zajęły się PSG i PGNiG.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował we wtorek o opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA tzw. listy sankcyjnej. Jej utworzenie umożliwiła specustawa, która 15 kwietnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja wprowadziła m.in. zakaz importu i tranzytu przez Polskę węgla i koksu pochodzącego z Rosji i z Białorusi, a także zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście sankcyjnej.