We wtorek rano Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w sieci spot , w którym krytykuje działania rządu Donalda Tuska w obszarze polityki migracyjnej. Na filmie widać m.in. osoby o ciemnym kolorze skóry czy twarze ludzi z czarnymi paskami na oczach.

Kontrowersyjny spot PiS. Jest reakcja Donalda Tuska

Spot wzbudził ogromne emocje - zarówno wśród polityków, jak i internautów. W środę rano do głośnego materiału odniósł się w mediach społecznościowych sam premier.

" Rosja organizuje i finansuje w wielu państwach Europy kampanię nienawiści i strachu opartą na kłamstwie i dezinformacji, prowadzącą do konfliktów wewnętrznych i chaosu" - ocenił Donald Tusk.

Na wpis premiera szybko zareagował poseł PiS Marcin Horała. "A ten dalej swoje. W wielu rodzinach jest ten zrzędliwy wujek, co jak sobie wypije, to zaczyna ględzić, że wszystkiemu winni Żydzi/klechy/baby albo ktoś tam jeszcze" - napisał. "Tylko nikt przy zdrowych zmysłach by mu nie powierzył kierowania rodzinnym biznesem, o poważniejszych zadaniach nie wspominając" - zakończył.