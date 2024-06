Roman Giertych ujawnił nagranie. Mówi o "rabunku wyborczym"

- Jeśli to nie zostało rozliczone, na co wskazuje ukryty charakter prowadzenia działalności poligraficznej (...), to będziemy mieli sytuację oczywistego pozbawienia PiS-u dotacji i subwencji wyborczych - powiedział Giertych.

Plakaty Marcina Romanowskiego. Roman Giertych mówi, skąd ma nagranie

- Ile kosztowała ta maszyna, jakie to były banery, ile tego wyprodukowano - to wszystko muszą zrobić eksperci PKW - ocenił i zachęcił do współpracy kolejnych sygnalistów. - My nie możemy rozliczyć PiS-u w ten sposób, że będzie to wyglądało jak ślepa zemsta. My musimy społeczeństwu i dziennikarzom przedstawić dowody na to, że to rozliczenie nie ma żadnego charakteru zemsty, tylko jest po prostu zwyczajną sprawiedliwością - oznajmił.