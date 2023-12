"Zwrócę się dzisiaj (13 grudnia - red.) do Marszałka Sejmu, aby ukrócił przyzwyczajenia posła Jarosława Kaczyńskiego i innych posłów PiS, które natrętnie wiodą go do wyjścia z sali sejmowej, zarezerwowanego dla prezydium Sejmu i członków Rady Ministrów" - napisał poseł KO w mediach społecznościowych.