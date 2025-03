Za dojazd na kwalifikację wojskową można otrzymać zwrot. Wystarczy wniosek

Wielu wezwanych na kwalifikację wojskową nie zdaje sobie sprawy, że mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży. Tymczasem przepisy pozwalają odzyskać pieniądze zarówno za bilety, jak i za dojazd własnym autem. Wyjaśniamy, kto ma do tego prawo i co trzeba zrobić, by otrzymać zwrot z gminy.