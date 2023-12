Jarosław Kaczyński o zachowaniu Grzegorza Brauna

- Sądzę, że to jest wynik tego, że wolno było atakować kościoły . Nieustannie są atakowane uroczystości żałobne, to miesiąc w miesiąc się dzieje. Są zachęty w tym kierunku ze strony obecnej większości parlamentarnej. (...) Niszczone są podstawy kulturowe naszego porządku nie tylko politycznego, ale cywilizacyjnego i niszczone są w sposób zamierzony. I to jest skutek - powiedział.

- Najlepsza byłaby dymisja Hołowni, bo to jest jeden, wielki show, a nie Sejm. To jest po prostu cyrk i to jest robienie widowiska z czegoś, co jest poważne - stwierdził.