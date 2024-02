Rolnicy protestują w centrum Szczecina. Przed gmach urzędu wojewódzkiego na Wałach Chrobrego przyjechało ok. 40 ciągników. O godzinie 13 rozpoczęło się spotkanie z wojewodą zachodniopomorskim Adamem Rudawskim. Ekspresówki S3 i S11 nadal są zablokowane .

Rolnicy z woj. zachodniopomorskiego zaostrzyli formę protestu na trasie S3 prowadzącej ze Szczecina do Gorzowa Wlkp., Zielonej Góry, Wrocławia. Węzeł Myślibórz od poniedziałkowego popołudnia jest na stałe zablokowany pojazdami rolniczymi. Wcześniej blokady trwały po kilka godzin dziennie.

Protest rolników. Stała blokada dwóch tras: S3 i S11

Protest jest bezterminowy. "Do czasu podpisania porozumienia z rządem" - czytamy w mediach społecznościowych protestujących rolników z powiatu gryfińskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego.

Zamknięta jest również trasa S11 , na węźle Koszalin Zachód . - I jest to również blokada stała - potwierdził Mateusz Grzeszczuk.

Na DK10 we wtorek od godziny 10 do 12 blokowane było skrzyżowanie z DW151 w miejscowości Recz. Co 10-15 minut pojazdy były przepuszczane. Uciążliwości dla zmotoryzowanych się jednak nie kończą. Akcja protestacyjna na DK10 ma być kontynuowana w kolejnych dniach.