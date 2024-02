Nieznani sprawcy w niedzielę wysypali zboże z ośmiu wagonów stojących na bocznicy kolejowej w Kotomierzu (woj. kujawsko-pomorskie). W sumie około 160-180 ton. Większość, którą udało się zebrać, została przewieziona do portu w Gdańsku, skąd ma trafić - zgodnie z przeznaczeniem - do Irlandii. Pozostałe około 30-40 ton zabezpieczyli celnicy.

Kotomierz. Wysypana kukurydza ma trafić do Irlandii

- Spółka Ecco Rail nie uczestniczy w imporcie ukraińskiego zboża do Polski. Zaprzeczamy, jakoby kukurydza wysypana z wagonów stojących w Kotomierzu, objęta była procedurą importu zboża z Ukrainy do Polski - podkreślił Kamil Duda, członek zarządu firmy. - Pojawiające się w mediach informacje, sugerujące w szerszym kontekście rzekomy udział Ecco Rail w imporcie zboża z Ukrainy do Polski, są nieprawdziwe - dodał.