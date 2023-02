Robert Bąkiewicz zaprzecza decyzji zarządu. "To wbrew statutowi"

Sebastian Przybył Polska

- To dezinformacja. Zebranie zwołane przez Roberta Winnickiego było nielegalne - tak Robert Bąkiewicz skomentował doniesienia o jego odwołaniu z funkcji prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Jego zdaniem Winnicki wraz ze współpracownikami wykorzystali nieobecność wielu członków zarządu i przegłosowali uchwałę o odwołaniu go ze stanowiska. - To wbrew statutowi i łamanie jakichkolwiek zasad. To szopka - podkreśla.

Zdjęcie Robert Bąkiewicz / AFP