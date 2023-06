Rezygnacja Tomasza Poręby. Rzecznik PiS komentuje

W sobotę do sprawy odniósł się rzecznik PiS Rafał Bochenek. "Rezygnacja Tomasza Poręby nie wpływa na ciągłość działania sztabu Prawa i Sprawiedliwości i zaplanowany kalendarz działań. Jesteśmy zdeterminowani, aby walczyć o zwycięstwo w nadchodzących wyborach parlamentarnych, a tym samym powstrzymać powrót do władzy tych, którzy Polskę niszczyli, rozkradali, a dzisiaj próbują ją dzielić siejąc nienawiść i negatywne emocje" - przekazał Polskiej Agencji Prasowej.



Jednocześnie podziękował Tomaszowi Porębie "za ogrom wykonanej pracy w ramach sztabu PiS na przestrzeni ostatnich miesięcy".

Dymisja Tomasza Poręby. Adam Bielan komentuje

Wcześniej do sprawy odnieśli się inni politycy.

- Kampanie wyborcze to są olbrzymie przeciążenia, ogromny stres i ktoś, kto obserwuje tylko z zewnątrz i nigdy nie był w sztabie wyborczym tego do końca nie zrozumie. Z całą pewnością czeka nas bardzo trudny i ważny finisz. Te wybory rozstrzygną się na ostatniej prostej i mam nadzieję, że tę kampanię poprowadzi ktoś, kto podoła temu zadaniu. To chyba najważniejsze wybory, nie tylko superważne dla Polski, ale też dla Unii Europejskiej i jej przyszłego kształtu, decyzji odnośnie zmiany traktatów. My Republikanie będziemy wspierać każdego, kto tę kampanię będzie prowadzić - stwierdził z kolei Adam Bielan.

Następnie głos w sprawie zabrał Krzysztof Gawkowski. - Prawo i Sprawiedliwość miało przez lata takie poczucie, że od zwycięstwa do zwycięstwa kroczyło i myślę, że nie było też wewnętrznych kłótni. Pan poseł Bielan delikatnie opowiedział o tym, co się działo w sztabie i co jest potrzebne w sztabie, ale jest jednym z autorów tej dymisji, bo przecież z panem Mastalerkiem wywołali temat, pokłócili się - stwierdził polityk Nowej Lewicy.

Wewnętrzny konflikt w PiS

O wewnętrznym konflikcie w środowisku Zjednoczonej Prawicy informowaliśmy w Interii od kilku dni. W poniedziałek opisaliśmy, jak "Byli sztabowcy PiS biją na alarm: Jesteśmy w defensywie". Łukasz Szpyrka zacytował wówczas wypowiedzi byłych szefów sztabów wyborczych PiS.

Adam Bielan w " Graffiti " Polsat News przekonywał, że każda partia ma minikryzysy, a w takim właśnie jest dziś PiS. - To kilka dni, kiedy rzeczywiście PO uzyskała inicjatywę - przyznał Bielan, który wrzucił trzy grosze do ogródka dzisiejszych sztabowców PiS.

- Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że kampanią z roku 2015 nie wygramy wyborów w roku 2023 - dodawał Bielan, zapewniając, że wynik na poziomie 43-44 proc. wciąż jest możliwy.

- Oczywiście, PiS jest dzisiaj w defensywie, przespał kilka ważnych momentów, przede wszystkim nie zareagował w żaden sposób na marsz 4 czerwca - stwierdził z kolei na antenie RMF Marcin Mastalerek, były sztabowiec PiS, a obecnie doradca prezydenta.

- Sztab działa od grudnia, jak słyszę. Nie wymyślił nic przez te wszystkie miesiące i nie usłyszał, że Donald Tusk od dwóch miesięcy krzyczy, że będzie szedł w marszu. (Sztab - red.) nie miał żadnej kontrpropozycji. To znaczy, że przespał - grzmiał Mastalerek.

Z tak przedstawionym zdaniem nie zgodził się europoseł Poręba, który zaatakował swoich politycznych kolegów.