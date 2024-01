Pogoda. Mróz nie odpuszcza

N a północy i wschodzie miejscami słaby śnieg , na Warmii, Mazurach oraz Podlasiu przechodzący w deszcz ze śniegiem i lokalnie słaby deszcz marznący powodujący gołoledź . Na północy początkowo marznące mgły ograniczające widzialność do 300 m .

Arktyczna pogoda. Powiew zimna w nocy

Lodowata pogoda czeka nas także wieczorem i w nocy. Na południu kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami, jedynie na północnym wschodzie zachmurzenie całkowite. Na północy i północnym wschodzie opady śniegu deszczu ze śniegiem , miejscami możliwy słaby deszcz marznący powodujący gołoledź. Na północy miejscami silne zamglenia i marznące mgły , ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura minimalna wyniesie od -17 stopni Celsjusza , -15 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około -5 stopni Celsjusza w centrum, do około 2 stopni na wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na wschodnim wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 55 km/h, zachodni, na wybrzeżu północno-zachodni.

Według najnowszej prognozy pogody zachmurzenie w dzień duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią opady śniegu, na północy i północnym wschodzie także deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwy marznący deszcz powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od -7 stopni Celsjusza, -5 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 0 stopni Celsjusza w centrum, do około 4 stopni na wybrzeżu. Wiatr przeważnie będzie umiarkowany, porywisty, na wschodnim wybrzeżu w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h.