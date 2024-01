Pogoda. Arktyczny mróz w Polsce. Nad ranem -20

Mróz w Polsce. Pogoda nie odpuści w ciągu dnia

Wiatr będzie umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, na południu porywisty, północno-wschodni. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 90 km/h , w górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda w Polsce. Na horyzoncie prawdziwy mróz

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie małe, tylko gdzieniegdzie na północy i południu kraju może być umiarkowane. W kotlinach sudeckich może wystąpić marznąca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -22 stopni Celsjusza na Mazurach, Podlasiu i Roztoczu , około -15 stopni Celsjusza w centrum, do -6 stopni na wybrzeżu. Lokalnie na południu kraju możliwy spadek temperatury do -23 stopni Celsjusza .

Wiatr będzie słaby, zmienny. W Karpatach porywy sięgną do 60 km/h, w Sudetach do 80 km/h, w górach miejscami wystąpią zamiecie śnieżne . W dzień na południu i w centrum kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i na północy możliwy słaby opad śniegu.

Chociaż w Polsce od kilku dni na dobre zagościł mróz, w najbliższym czasie temperatury spadną jeszcze bardziej. Portal Twoja Pogoda podaje, że we wtorkowy poranek temperatura na terenach górzystych i okołogórskich spadnie do nawet do -25 stopni Celsjusza. Odczuwalnie może być do -30 stopni Celsjusza.