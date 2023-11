Pogoda. Szaleńcze wichury, śnieg i oblodzenia

W czwartek wiatr na początku będzie słaby i umiarkowany, ale na północy i zachodzie będzie wzmagał się do dość silnego. Na północy porywy wyniosą do 75 km/h, a na Wybrzeżu - do 90 km/h, lokalnie może wiać nawet do 110 km/h.