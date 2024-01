Opady śniegu i siarczysty mróz - właśnie to czeka nasz kraj w najbliższych dniach. Śnieżyca - największa od miesiąca - uderzy przede wszystkim w południowe regiony kraju. Z kolei na północy we znaki dadzą się masy szczególnie zimnego powietrza. Lokalnie termometry wskazać mogą -20 stopni C. W kolejnych dniach mróz pojawi się także na południu. Trzeba przygotować się więc na solidny atak zimy i uważać na publikowane ostrzeżenia.