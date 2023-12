Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wtorek nad Europą nadal dominują układy niskiego ciśnienia z głównymi ośrodkami nad Morzem Norweskim oraz Litwą, a jedynie południe kontynentu pozostaje w zasięgu wyżów. Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Litwy, pogodę kształtuje związany z nim układ frontów atmosferycznych. Napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Silny wiatr nad Polską. Wydano ostrzeżenia

We wtorek niebo będzie zachmurzone z okresowymi, większymi przejaśnieniami. W całym kraju należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a na północy kraju przejściowo również deszczu ze śniegiem. Całkowita wysokość opadów może sięgać około 10 mm. Śnieg może spaść również wysoko górach. Temperatura maksymalna będzie wahać się od sześciu stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez około 10 st. C w centrum, do 12 st. C na południu Polski.

Wiatr w ciągu dnia będzie umiarkowany i silny, w porywach lokalnie do około 75 km/h, nad morzem silniejszy - może osiągać prędkość nawet 90 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach powieje z prędkością nawet około 120 km/h. W nocy podmuchy osłabną - na zachodzie Polski powieje z prędkością do 60 km/h, lokalnie na wschodzie i nad morzem do 75 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do około 90 km/h.

W związku z silnym wiatrem synoptycy z IMGW wydali alerty dla 14 województw. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w województwach: warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, dolnośląskim, łódzkim, lubelskim, opolskim, śląskim i świętokrzyskim. Oznacza to, że przewiduje się tam warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Ostrzeżenie drugiego stopnia otrzymali mieszkańcy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Słabiej powieje jedynie w woj. małopolskim i podkarpackim. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora lub godzin nocnych, w zależności od regionu.

Zachmurzenie utrzyma się również po zmroku z większymi przejaśnianiami na południu. Przelotne opady deszczu, na północy, wschodzie i w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 0 st. Cna północnym wschodzie i Kaszubach, 5 st. C na południu i lokalnie nad morzem. W rejonach podgórskich Karpat od -1 st. C do 2 st. C.

W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. We wschodniej połowie Polski oraz na wschodnim Pomorzu przewiduje się przelotne opady opady deszczu, na Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu również śniegu i deszczu ze śniegiem. Po południu opady deszczu pojawią się również na krańcach zachodnich. Temperatura maksymalna od 3 st. C na północnym wschodzie do 7 st. C na południu. Chłodniej lokalnie na Kaszubach i na Podhalu - miejscami 2 st. C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, na zachodzie stopniowo słabnący, z kierunków zachodnich. Miejscami porywy wiatru: na wschodzie do 55 km/h, nad morzem do 65 km/h, wysoko w górach do około 80 km/h.

Pogoda: Trudne warunki w górach. Zagrożenie lawinowe w Beskidach i Tatrach

Warunki na szlakach są trudne, to pokłosie wcześniejszych opadów śniegu i ocieplenia, opadów deszczu i wiatru.

- Warunki turystyczne są trudne. Ocieplenie spowodowało, że pokrywa śniegu jest miękka. We wtorek rano w Szczyrku było 10 stopni. W górach było od 2 stopni na Hali Miziowej do 7 na Klimczoku. Widoczność była na ogół dobra. Tylko na Hali Miziowej nie przekraczała rano 50 m. Wiał wiatr, ale ośrodki narciarskie działają - podali we wtorek beskidzcy goprowcy ze stacji w Szczyrku.

W wyższych partiach gór leży od 25 cm śniegu na Leskowcu do 80 cm na Markowych Szczawinach i Hali Miziowej. W partiach szczytowych Babiej Góry jest go około 100 cm. Śnieg jest mokry. Większość szlaków nie została przetarta i ma niewidoczny przebieg. Lokalnie w partiach szczytowych występują oblodzenia.

Na Babiej Górze obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Występuje ono tam, gdzie śnieg został przeniesiony przez wiatr i utworzył depozyty: w zagłębieniach terenowych i żlebach. Wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach. Poruszanie się w takich warunkach wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa.

GOPR podało, iż także w masywie Pilska możliwe są zejścia zsuwów i małych lawin przy bardzo niestabilnej pokrywie śnieżnej w stromych wklęsłych formacjach terenowych, które znajdujących się w kopule szczytowej. Głównie dotyczy to małych kociołków po północnej i południowej stronie grzbietu. Ocieplenie i opady deszczu sprzyjają możliwości wystąpienia lawin.

W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.

Po odwilży i opadach deszczu rzeka Wisła w Ustroniu przekroczyła we wtorek o godzinie 9 poziom ostrzegawczy o 2 cm. Na wodowskazie Obłaziec wynosi 180 cm - wynika z danych IMGW. W wielu miejscach na południu województwa śląskiego rzeki osiągnęły poziomy wysokie.

