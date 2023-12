Pogoda w Polsce ulega gwałtownym zmianom. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominują niże z ośrodkami w rejonie Wysp Brytyjskich i Litwy. W zasięgu układów wysokiego ciśnienia znajduje się Skandynawia i wschód kontynentu. Polska jest pod wpływem słabnącego niżu znad Litwy, w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hPa i nieznacznie wzrośnie. We wtorek będzie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu; na krańcach wschodnich i w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na północnym wschodzie do 7 stopni na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu porywisty, z kierunków zachodnich. W Karpatach porywy wiatru sięgną do 70 km/h. W górach miejscami prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. W rejonach podgórskich, na północnym wschodzie i krańcach wschodnich, wystąpi deszcz ze śniegiem a na południu gdzieniegdzie marznący deszcz, powodujący gołoledź, a w górach śnieg.

Według najnowszej prognozy pogody miejscami, szczególnie na Pomorzu, mgła będzie ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -3 st. C na Zamojszczyźnie, około 1 st. C w centrum, do 3 st. C na Półwyspie Helskim; w rejonach podgórskich Karpat około -4 st. C. Wiatr będzie słaby, lokalnie umiarkowany, z kierunków południowych i wschodnich. W Karpatach porywy wiatru do 65 km/h. W górach miejscami mocniej zawieje i pojawią się zamiecie śnieżne.

W środę wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu; na północy i w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach i lokalnie na Suwalszczyźnie śniegu. Prognozowana wysokość opadów wyniesie do około 10 mm w Bieszczadach i Ziemi Lubuskiej. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 4 cm do 7 cm w Karpatach.

Z kolei w środę rano miejscami pojawi się zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Górnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i wschodnich. W Karpatach porywy wiatru do 55 km/h. W górach miejscami wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne.

Nad krajem przechodzą układy niskiego ciśnienia, które przynoszą pochmurne niebo i deszcze, ale także wysokie temperatury. Na ulicach ubywa śniegu, który zastępują kałuże wody. Noc ze środy na czwartek przyniesie pierwsze zmiany i powrót zimowej aury.

Jak zaznaczyli specjaliści, opady nie będą wielkie (od 1 do 3 mm) i ograniczą się głównie do obszaru Polski południowej. Nie potrwają również długo, bo maksymalnie kilka dni. Od niedzieli wróci ocieplenie, nawet dwucyfrowe temperatury, a wraz z nimi fale przelotnych opadów deszczu.

