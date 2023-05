Tajemnicze obiekty nad Polską. Duda: Takich zdarzeń polskie wojsko nie widziało od dziesięcioleci

Oprac.: Marta Stępień Polska

- Polskie wojsko nie widziało nad naszym terytorium takich zdarzeń od wielu dziesięcioleci - mówił na poligonie w Ustce Andrzej Duda. - Apeluję, by działać bez emocji. Nasze sprawy są pod kontrolą - podkreślił prezydent. Nawiązał tym samym do obcych obiektów na polskim niebie. W sobotę doszło do kolejnego takiego zdarzenia.

Zdjęcie Andrzej Duda / Adam Warżawa / PAP