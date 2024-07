Komisja Unii Europejskiej podjęła ws. budżetu Polski

W przeszłości wraz z powiadomieniem o wszczęciu procedury komisja UE przedstawiała od razu rekomendacje dotyczące kroków naprawczych. W tym roku jednak zdecydowano się zaprezentować to o wiele później ponieważ dopiero w listopadzie. Ma to związek z nową regułą fiskalną - średnioterminowymi planami krajowymi, których zdaniem jest trzymanie budżetów państw w ryzach.

Państwa objęte procedurą będą mogły same wybrać swój plan, a także czas, w jakim zostanie on wykonany, czy będzie to siedem lat czy tylko cztery. Zarówno rekomendacje, jak i plany będzie musiała zatwierdzić Rada Unii Europejskiej. Ministrowie zrobią to zapewne jeszcze w grudniu.