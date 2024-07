Emerytura wypłacana w euro. Kto może się ubiegać o świadczenie?

OIPE to europejski produkt emerytalny, a jego pełna nazwa to Ogólnoeuropejski Inwestycyjny Produkt Emerytalny. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie dodatkowego dochodu po zakończeniu kariery zawodowej. Emerytura europejska została wprowadzona do Polski we wrześniu 2023 roku i działa niemal identycznie jak Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Czym jest europejska emerytura OIPE?

OPIE jest nadzorowany przez organy krajowe oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. Udział w OIPE polega na dokonywaniu wpłat na indywidualnie subkonto. Następnie firma inwestycyjna zajmuje się inwestowaniem zgromadzonych środków. Reklama

Kto może przystąpić do europejskiej emerytury? Dołączyć do programu można dobrowolnie, jednak podstawowy warunek to ukończenie 15. roku życia. To pierwsze ograniczenie wiekowe, ponieważ drugie dotyczy tego, że OIPE można założyć do określonego wieku. Emerytura europejska nie zostanie przyznana osobie, która ma uprawnienia emerytalne i ukończyła 55. rok życia.

Z OIPE może skorzystać każdy mieszkaniec Unii Europejskiej. Jedną z największych zalet europejskiej emerytury jest możliwość gromadzenia oszczędności w euro. Wpłaty i wypłaty w złotówkach również są możliwe. OIPE oferują inwestowanie w gotowe produkty, najczęściej w formie inwestowania pasywnego.

Jak ubiegać się o emeryturę europejską?

Umowa o prowadzenie OIPE podpisywana jest z bankiem, funduszem inwestycyjnym, towarzystwem emerytalnym, firmami zarządzającymi aktywami lub innymi firmami zarządzającymi funduszami. Obecnie głównym dostawcą OIPE w Polsce jest Finax. To słowacka firma, która działa w naszym kraju od 2019 roku i jest jedynym dostawcą OIPE w całej UE. W ramach emerytury europejskiej ustalono także maksymalną opłatę za zarządzaniem portfelem inwestycyjnym, która nie może przekroczyć 1 proc. wartości aktywów w skali roku. Reklama

Na OIPE można wpłacić co roku ograniczoną kwotę. W 2024 r. maksymalny limit wpłat na europejską emeryturę to 23 472 zł. Wysokość wpłaty uzależniona jest od prognozowanego wynagrodzenia w polskiej gospodarce. Co istotne, w przypadku przeprowadzki do innego kraju można kontynuować oszczędzanie w polskim OIPE lub założyć OIPE działające w tym kraju.

Zasady europejskiej emerytury OIPE. Kiedy wypłacić pieniądze?

Gromadzone środki w ramach europejskiej emerytury można wypłacić po 60. roku życia lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55. roku życia. Oczywiście możliwe jest wypłacenie ich wcześniej. Wtedy jednak trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty podatku.

Są jeszcze inne, korzystne możliwości wypłaty środków z OIPE. Trzeba jednak spełnić dwa warunki. Te to dokonywanie wpłat na subkonto OIPE co najmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych oraz dokonywanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty. Wówczas osoba wypłacająca środki nie ma obowiązku opłacania tzw. podatku Belki. Reklama

Europejska emerytura podlega dziedziczeniu. W umowie o prowadzenie subkonta oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym, po jego śmierci, zostaną wypłacone środki zgromadzone. Małżonkowie również powinni wiedzieć, że pieniądze na subkoncie OIPE stanowią ich wspólny majątek.

Co istotne z punktu widzenia polskiego płatnika, na indywidualne konto OIPE można przelać środki zgromadzone w ramach IKE. Jak to zrobić? Należy otworzyć konto OIPE u wybranej instytucji, skontaktować się z dostawcą IKE wraz ze złożeniem dyspozycji wypłaty transferowej, dołączając informację o otwartym koncie emerytury europejskiej. Dostawca IKE ma 14 dni na transfer środków na rachunek prowadzony w ramach OIPE. Dobra informacja jest taka, że do limitu wpłat na OIPE nie wliczają się środki, które zostały przetransferowane pierwszy raz do OIPE z Indywidualnego Konta Emerytalnego.