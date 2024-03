Jak relacjonował w rozmowie z PAP Zbigniew Komosa, warszawski przedsiębiorca, który co miesiąc składa wieniec przed pomnikiem ofiar, "służbie porządkowej" nie spodobało się, że wieniec tam trafił. - Jak zwykle, miał być przeprowadzony atak na wieniec, który obywatele składają tu co miesiąc. Tym razem w wykonaniu posłów PiS - Marka Suskiego i Jarosława Kaczyńskiego - mówił, zaznaczając przy tym, że politykom uniemożliwiono działanie.

Przepychanki na miesięcznicy smoleńskiej. Komunikat policji

W poniedziałek wieczorem warszawska policja opublikowała komunikat, w którym odniesiono się do incydentu. "Podczas zabezpieczeń często dochodzi do naruszeń prawa, również przez osoby posiadające immunitet. Takie zachowania są przez nas rejestrowane" - przekazali funkcjonariusze.

Miesięcznica smoleńska. Incydent z politykami podczas obchodów

Nagranie z niedzielnego incydentu trafiło do sieci - widać na nim grupę osób przepychającą się z Jarosławem Kaczyńskim otoczonym ochroną. - Atak przyszedł z drugiej strony. Wychodzi na to, że przez te sześć lat, gdy policja odgradzała nas w parku Saskim, trzymała nas w kordonach, i odgradzała nas od placu Piłsudskiego, kiedy Jarosław Kaczyński tu przychodził, to wychodzi na to, że policja chroniła nas przed Kaczyńskim, a nie Kaczyńskiego przed nami - mówił warszawski przedsiębiorca.