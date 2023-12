"Deklaracja w niczym nie zmienia dotychczasowego nauczania Kościoła odnośnie do małżeństwa i rodziny" - informuje Episkopat Polski w specjalnym oświadczeniu, wydanym w reakcji na "liczne wątpliwości" wiernych. To reakcja na przełomową decyzję papieża Franciszka ws. możliwości błogosławieństwa dla par jednopłciowych. W komunikacie KEP zwrócono uwagę także na ważność prywatnego, pozaliturgicznego charakteru takiego aktu, by nie powstawało zamieszanie, że oznacza on "aprobatę dla związków jednopłciowych".