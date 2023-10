Rewolucja w Kościele? Papież o błogosławieństwie dla par jednopłciowych

Słowa papieża Franciszka dotyczące błogosławieństwa dla osób homoseksualnych padły w liście napisanym 25 września , który głowa Kościoła skierowała do pięciu emerytowanych już konserwatywnych kardynałów.

Ci zwrócili się do papieża z prośbą o komentarz w sprawie zagadnień dotyczących wspomnianego już błogosławieństwa dla par jednopłciowych, a także natury przebaczenia, święceń kapłańskich dla kobiet i synodalności.

Jak relacjonuje Vatican News, opierając się na treści dokumentu, który Watykan opublikował w poniedziałek, biskup Rzymu wyraził otwartość na katolickie błogosławieństwa dla par tej samej płci. Następuje to ponad dwa lata po tym, jak na początku 2021 roku opublikowano dekret, z którego wynika, że tego rodzaju błogosławieństwo jest zabronione z uwagi na "grzech".

Papież o błogosławieństwie dla osób tej samej płci. Nie wyklucza

Zwracając się do kardynałów, Ojciec Święty zwrócił uwagę, że wołanie o błogosławieństwo, to prośba do Boga o pomoc, lepsze życie i ufność w Ojcu (...). "Decyzje, które w pewnych okolicznościach mogą być częścią roztropności duszpasterskiej, nie muszą koniecznie stać się normą" - uzupełnił jednak Franciszek.