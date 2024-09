Przejmujący moment w rozmowie na żywo. Polityk nie mógł powstrzymać łez

Zdaniem wicemarszałka skrócenie czasu pracy jest realne, co udowodnił Włocławek, wprowadzając takie rozwiązanie w urzędzie. - Moim zdaniem wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy zwiększy efektywność pracy ludzi. Praca to nie wszystko - podkreślił.

Przejmujący moment. Włodzimierz Czarzasty wspomniał o swoich dzieciach

W tym miejscu polityk odniósł się także do własnych, poruszających doświadczeń.

- Gdy byłem młody, zapieprzałem dzień i noc. Budziłem się o 5:00, wychodziłem do roboty o 6:00, przychodziłem o 23:00, przynosiłem pieniądze. Uważałem, że byłem bardzo dobry , fajny, cudowny. A nie pamiętam twarzy moich dzieci z pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego roku ich życia - wyznał.

Krótszy tydzień pracy. Ministerstwo rozważa różne opcje

- Wciąż prowadzimy analizy, czy lepszy jest czterodniowy tydzień pracy, czy raczej siedmiogodzinny dzień pracy. Oczywiście, jeżeli zdecydujemy się na zmianę w Kodeksie pracy, to będzie ona obejmowała wszystkie pracownice i pracowników w kraju , również w administracji publicznej - tłumaczyła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w rozmowie z "Faktem".

Włodzimierz Czarzasty: To jest najtrudniejsza koalicja

- Moja rola, rola pana Tuska, Kosiniaka i Hołowni jest taka, żeby doprowadzić tę koalicję do końca kadencji i zdobyć następną - powiedział Czarzasty.

- Powinniśmy popracować nad komunikacją. To jest najtrudniejsza koalicja, jaka była po transformacji. 4 liderów powinno zrobić wszystko, by dojechać do końca - dodał.