Sławomir Mentzen: Ludzie mówią, że nie jestem prezydencki i mają rację

Wybory 2025. Sławomir Mentzen: Prezydenci Polski ciągle chodzą na paluszkach

Mentzen dodał, iż jest od "wykonywania zadań, realizacji jakiś celów". - Jeżeli zostanę prezydentem, to będzie to najaktywniejsza prezydentura w historii Polski . Ale nie pod względem ułaskawionych przestępców, czy wręczonych orderów, ale pod względem złożonych i zawetowanych projektów ustaw - uściślił.

Kolejny raz przyznał, że "nie jest prezydencki", jednocześnie wymieniając kolejne cechy, które składają się na taki obraz. - Często słyszę, że mam problemy z dopasowaniem się do innych ludzi (...). Polscy prezydenci i premierzy chodzą ciągle na paluszkach, żeby tylko nie urazić czyichś zagranicznych uczuć. Ciągle musimy się dopasowywać. Koniec z tym, to oni będą się do nas dopasowywać. Mam dość dopasowywania się do ukraińskich, niemieckich czy rosyjskich, czy czyichkolwiek interesów - zapewniał.