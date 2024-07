Protest PiS przed Sejmem. "W obronie" księdza Olszewskiego

- To, co dzieje się w Polsce jest fatalne. Może przypomnę czasy ostatnich lat, tu niedaleko stąd maszerowały pochodnie w obronie praworządności. Kto je organizował? Ci, którzy dzisiaj w Polsce rządzą - zaczął swoje przemówienie Jarosław Kaczyński.

Jak podkreślił, uderzając w rząd, że jest to próba odwrócenia uwagi od codziennych problemów, ale i "pacyfikacja społeczeństwa". - Wszystkie ważne decyzje będą zapadały na zewnątrz, my będziemy terenem zamieszkałym przez Polaków (...) Nie przypadkowo pierwsze akty łamania prawa odnosiły się do PAP i TVP, bo chodziło o to, żeby miliony Polaków nie miało dostępu do informacji - mówił. Reklama

Podczas przemówienia Jarosława Kaczyńskiego, który krytykował działania koalicji rządzącej, protestujący zaczęli skandować "bandyci". - To jest przekroczenie pewnej granicy, pewnego rubikonu. To jest rzeczywiście bandytyzm - powiedział prezes PiS.

- Ostre słowa są potrzebne (...) Dlatego, że to jest coś absolutnie nie do przyjęcia. Oni się nie mogą przyznać do tortur, bo to jest całkowita kompromitacja, która powinna doprowadzić w rezultacie do dymisji rządu - podkreślił polityk, na co okrzykami "do dymisji" zareagował tłum. Po chwili zaczęto skandować także "Bodnar do więzienia".

W ocenie Kaczyńskiego, najpierw trzeba wgrać wybory, najpierw te nadchodzące, prezydenckie. - Ta akcja, która się będzie rozwijać, to w gruncie rzeczy akcja pacyfikacyjna. To, co stało się 13 grudnia, a później 15, to najazd - dodał.

W marcu tego roku ksiądz Michał Olszewski został zatrzymany w związku podejrzeniami dotyczącymi nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Fundacja Profeto, której Olszewski jest szefem, miała nielegalnie uzyskać blisko 3,6 miliona złotych dotacji. Reklama

Ks. Michał Olszewski w areszcie. Duchowny skarżył się na traktowanie

Duchowny usłyszał zarzuty m.in. prania pieniędzy. Księdzu grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Ks. Olszewski wystosował list, w którym opisał jak miał być traktowany po zatrzymaniu. "Zawieziono mnie na 'dołek'. Od 6 rano, przez cały dzień (nawet przy czynnościach fizjologicznych) byłem skuty. Ani na chwilę nie zdjęto mi kajdanek. Usłyszałem, że o tej porze nie ma ani kolacji, ani wody. Ubłagałem pół butelki wody z kranu, przyniesionej w butelce, która stała w celi. Rano, kiedy prosiłem, by zaprowadzono mnie do WC, usłyszałem: 'Lej do niej'" - relacjonował ksiądz.

Dalej pisał: "Gdy wróciłem do celi, posprzątałem ją po poprzednim lokatorze i padłem jak nieżywy. Po krótkiej chwili nagle zapaliło się światło. Okazało się, że jestem pod 'specjalnym nadzorem'. Stąd kamera, kajdanki, nawet przy przejściu na spacerniak, odizolowanie od innych (...), budzenie światłem przez całą noc, co godzinę! Tak było przez pierwsze dwa tygodnie".

Na list księdza zareagowali politycy oraz służby.

