Prezes PiS reaguje na list księdza Olszewskiego. Wyliczył zarzuty

- W Polsce doszło do wydarzeń, których nawet my się nie spodziewaliśmy, chociaż krytycznie oceniamy obóz (Donalda) Tuska, czyli do tortur - powiedział Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej w siedzibie PiS. Jego zdaniem to "akt zwykłego bandytyzmu".

Prezes PiS nawiązał w ten sposób do listu przebywającego w areszcie ks. Olszewskiego. Duchowny utrzymuje w nim, że od momentu zatrzymania był traktowany w sposób uwłaczający godności. Reklama

- Czas zadać pytanie, po co to uczyniono. Jeśli księdza aresztuje się w Wielki Czwartek, to ma to wymiar symboliczny - powiedział Kaczyński. - Po drugie, niezależnie od tego, jak wyglądają zarzuty, nie mamy pełnej wiedzy, nie ma równowagi między obroną a oskarżeniem - dodał.

Jarosław Kaczyński reaguje na list ks. Olszewskiego. Zapowiada działania

Jarosław Kaczyński wypunktował zarzuty, jakie ujął w swoim liście zatrzymany ksiądz, a wśród nich rzekomy brak dostępu do jedzenia i picia, brak możliwości swobodnego korzystania z toalety, budzenie w nocy, przetrzymywanie w kajdankach i izolowanie. - To takie poniżanie, czyli to słynne "lej do butelki" - powiedział.

- To nie służba więzienna była odpowiedzialna za te zachowania, była odpowiedzialna ABW. W każdym normalnym kraju, skończyłoby się to dymisją szefa MSW - powiedział Jarosław Kaczyński o rzekomej sytuacji ks. Olszewskiego.

- My tę sprawę będziemy prowadzili wszystkimi możliwymi metodami, począwszy od demonstracji ulicznych, a skończywszy np. na spotkaniu, które, mam nadzieję, dojdzie do skutku z rzecznikiem praw obywatelskich - dodał. Prezes PiS zapowiedział również, że sprawa zostanie "podjęta na arenie międzynardowej". Reklama

