Jak informuje IMGW, Europa północna i centralna będzie w zasięgu rozległej zatoki niżu znad Morza Norweskiego, w strefie frontów atmosferycznych. Pozostałe rejony kontynentu będą pod wpływem wyżów znad Morza Czarnego i Hiszpanii.

Polska południowo-wschodnia początkowo będzie pod wpływem wyżu z centrum nad Morzem Czarnym, stopniowo od północnego zachodu kraju pogodę zacznie kształtować niż z chłodnym frontem atmosferycznym. Reklama

Ośrodek niżu przemieści się znad Morza Norweskiego nad Bałtyk. Napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie wypierające znad wschodniej Polski powietrze arktyczne. Ciśnienie będzie spadać.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store



Prognoza pogody na sobotę. Gdzie spadnie śnieg?

W sobotę w kraju początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, później stopniowo od północnego zachodu wzrastające do dużego. Rano w dolinach i kotlinach mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Po południu od północnego zachodu postępujące do centrum kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz, przejściowo możliwe opady marznącej mżawki powodującej gołoledź.

Temperatura maksymalna od 0 do 3 st. C, na północnym wschodzie miejscami -1 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, lokalnie w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 60 km/h, w drugiej połowie dnia na wybrzeżu wzmagający się do dość silnego i silnego (30-40 km/h) i w porywach osiągający 65 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h, w Karpatach do 90 km/h, powodujący zamiecie śnieżne. Reklama

Pogoda w nocy. Porywisty wiatr i ujemne temperatury

W nocy zachmurzenie duże, początkowo na południu, a w drugiej połowie nocy na północy kraju, większe przejaśnienia. Okresami opady śniegu, na północnym zachodzie i zachodzie przechodzące w deszcz ze śniegiem i przejściowo deszcz.

Temperatura minimalna od -1 do 1 st. C, nad morzem lokalnie 2 st. C, chłodniej w obszarach podgórskich -4 st. C.

Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu dość silny i silny od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 90 km/h, w Karpatach do 60 km/h. Silny wiatr może powodować zawieje, a w górach także zamiecie śnieżne.

Zmiany w pogodzie. Ocieplenie w najbliższych dniach

Choć weekend stoi pod znakiem śniegu, deszczu i porywistego wiatru, to od początku przyszłego tygodnia możemy spodziewać się ocieplenia. Od poniedziałku temperatury wzrosną do nawet 10 stopni Celsjusza na zachodzie.

Ta zmiana nie przebiegnie jednak gładko. Wraz z wyższymi temperaturami wrócą bowiem zachmurzenie oraz intensywne opady. Od wtorku będzie padać głównie deszcz, który będzie nam towarzyszyć do końca tygodnia. Jedynie w czwartek będzie go mniej, ale nawet wtedy trzeba się liczyć z opadami na północy Polski. Reklama

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!