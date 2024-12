Do południa bezpiecznie nie będzie. Alerty w większości kraju

Rano we wschodniej połowie kraju panowały ujemne temperatury, a najzimniej było w Zakopanem: -5,2 st. C. Najcieplej było natomiast nad morzem: w Świnoujściu oraz w Ustce temperatura nie spadła poniżej 2,7 st. C - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu dnia jednak w większości kraju trzeba będzie uważać na marznące opady powodujące gołoledź.

Niebezpieczne drogi w większości Polski

Cały czas obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed marznącymi opadami w większości Polski . Alerty pozostaną w mocy do godz. 12:00 we wschodniej połowie kraju oraz na południu.

Pogoda jeszcze się nie poprawi

Najchłodniej w ciągu dnia będzie na wschodzie: -2 stopnie, a w rejonach podgórskich Karpat nawet około -3 st. C. Cieplej będzie na zachodzie (do 3 st. C), zaś najwyższe temperatury spodziewane są nad morzem: do około 5 stopni Celsjusza.