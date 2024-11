IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla wszystkich województw. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 9 rano w sobotę do godziny 9 rano w niedzielę.

W części kraju pada także obfity śnieg, a miejscami pokrywa śnieżna może wynieść nawet 10 cm. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje w części województwa zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Ponadto na północy kraju będą pojawiły się burze. Wyładowania będą miały miejsce w okolicach Słupska i Koszalina. Niewykluczone, że zagrzmi także w południowej części Polski. Reklama

Śnieg i gołoledź. Ostrzeżenia IMGW dla całego kraju

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w całym kraju także ze względu ma marznący deszcz i trudne warunki na drogach. Zaleca się szczególną ostrożność na drogach, szczególnie tych lokalnych, gdzie odśnieżarki nie pojawiają się tak często, jak na głównych trasach.

W województwach pomorskim i zachodniopomorskim wydano także ostrzeżenie przed silny wiatrem. Obowiązuje ono w powiatach: lęborskim, koszalińskim, słupskim. Wiatr zawieje w porywach do 85 km/h na godzinę.

W sobotę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, okresami rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady śniegu, na zachodzie i północy kraju również deszczu ze śniegiem, a na wschodzie lokalnie krupy śnieżnej.

Pogoda na weekend. Porywisty wiatr, możliwe zamiecie śnieżne

Miejscami na południu woj. śląskiego oraz Małopolski prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 0 stopni C do 1 stopnia C, na wschodzie do 4 stopni, na zachodzie i nad morzem do 5 stopni, tylko w dolinach karpackich od -3 do -1 stopnia. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na zachodzie oraz obszarach podgórskich w porywach do 55 km/h, zachodni. Nad morzem wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, w trakcie dnia słabnący, zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 80 km/h, na szczytach Sudetów do 100 km/h. Wysoko w górach wiatr powodować może zamiecie i zawieje śnieżne. Reklama

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, od północy i zachodu stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -5 stopni C na południowym wschodzie, około -2 stopni C w centrum do 0 stopni C na zachodzie, jedynie nad morzem od 1 stopnia C do 3 stopni C. Chłodniej w kotlinach górskich, od -9 stopni C do -6 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na obszarach podgórskich w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i południowy.

W niedzielę spodziewane jest zachmurzenie duże, jedynie na wschodzie większe przejaśnienia, a okresami rozpogodzenia. Miejscami opady śniegu od zachodu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. W południowo wschodniej połowie kraju przejściowo możliwe opady marznące.

Temperatura maksymalna od 0 stopni C, 1 stopnia C na wschodzie, około 3 stopni C w centrum do 10 stopni C, 12 stopni C lokalnie na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na zachodzie, w górach i na Wybrzeżu w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 85 km/h, na szczytach Sudetów do 80 km/h. Reklama

