Prezydent Andrzej Duda przebywa z wizytą we Włoszech. W wywiadzie dla dziennika "Il Giornale" podkreślił, że Rzym to ważny sojusznik dla Warszawy oraz jeden z głównych partnerów Polski w Unii Europejskiej. Prezydent w wywiadzie docenił też ostatnie zaangażowanie Francji we wsparcie Ukrainy, ale jednocześnie podkreślił, że "w Polsce natomiast nie ma mowy o wysłaniu naszych żołnierzy do Ukrainy".