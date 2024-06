Zaskakujące zdjęcia prezydenta. Obserwował "działania abordażowe"

W piątek Andrzej Duda udał się do Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego w Gdyni. W ramach wizyty prezydent zapoznał się m.in. z aktualną sytuacją w związku z trwającymi na Morzu Bałtyckim sojuszniczymi ćwiczeniami Baltops 2024 .

Ćwiczenia NATO. Andrzej Duda z wizytą w Gdyni

- Przygotowujemy się do jakichkolwiek działań zaczepnych ze strony rosyjskiej . Wszyscy wiemy, że niestety - zwłaszcza w ciągu ostatnich miesięcy od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę - mamy bez przerwy do czynienia z rosyjskimi prowokacjami . Przede wszystkim prowokacjami lotniczymi, właśnie głównie w rejonie Morza Bałtyckiego - wskazał prezydent podczas spotkania z mediami.

Jak zaznaczył Andrzej Duda, kwestia Bałtyku jest bardzo istotna. - To są nasze porty morskie , nasza infrastruktura krytyczna . To jest zachowanie możliwości handlu i możliwości dostaw także wsparcia bojowego i militarnego właśnie drogą morską , gdyby zaszła taka potrzeba - opisywał, podkreślając, że "zachowanie i bezpieczeństwo naszego wybrzeża, portów i infrastruktury ma kluczowe znaczenie".

Prezydent w wojskowym mundurze. Pokazano zdjęcia

Głowa państwa uczestniczyła tego dnia również w spotkaniu z żołnierzami w bazie Jednostki Wojskowej Formoza . To jednostka wojskowa płetwonurków bojowych , będąca pododdziałem Wojsk Specjalnych . W spotkaniu towarzyszył mu szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera .

"Dziś w trakcie wizyty Zwierzchnika Sił Zbrojnych w Gdyni miałem sposobność powrócić na chwilę do przyjaciół i w stare kąty. Dziękuję za to spotkanie" - podsumował w serwisie X. Do posta dodał też kilka zdjęć. Na jednym z nich widać prezydenta w wojskowym mundurze na łodzi wraz z żołnierzami.