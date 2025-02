Prezydent Andrzej Duda przedstawił w piątek w Pałacu Prezydenckim w Warszawie sprawozdanie po spotkaniu z sekretarzem obrony USA i szefem Pentagonu Petem Hegseth'em.

- Chcę przede wszystkim wyrazić satysfakcję z tego, że bezpośrednio po spotkaniach w Brukseli, w kwaterze głównej NATO i po wizycie u amerykańskich żołnierzy w niemieckiej Republice Federalnej, szef Pentagonu, sekretarz obrony, przyjechał do Polski także po to, żeby spotkać się ze mną, ze zwierzchnikiem sił zbrojnych - mówił prezydent Duda. Reklama

Andrzej Duda o Forcie Trump: Głęboko wierzę, ze powstanie

Podczas konferencji w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda odniósł się do swoich wcześniejszych wypowiedzi o amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

- Wtedy uśmiechałem się i mówiłem, że to będzie taki Fort Trump tutaj w Polsce, ale dzisiaj, po tej rozmowie mogę państwu już bez uśmiechu spokojnie powiedzieć, głęboko w to wierzę, że faktycznie Fort Trump naprawdę powstanie w naszym kraju i że ten okres prezydentury Donalda Trumpa to będzie umacnianie polsko-amerykańskiego sojuszu, także militarnego, a tym samym umacnianie bezpieczeństwa Polski - stwierdził Duda.

- Jesteśmy w awangardzie jeśli chodzi o obronność - mówił Duda i podkreślił wsparcie dla działań USA zmierzających do podnoszenia wydatków na obronność w NATO.

Duda odniósł się także do potencjalnych rozmów pokojowych z Rosją. - Mówiliśmy też o Ukrainie (...), o polityce imperialnej Rosji (...). To dobrze, że (...) osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo świata (...) przyjeżdżają do Polski - mówił Andrzej Duda o wizycie Hesegeth'a i przypomniał, że za kilka dni Polskę odwiedzi generał Kellog, specjalny wysłannik Trumpa ds. Ukrainy. Reklama

- Jeśli ktoś dysponuje prawdziwym arsenałem, który działa, to na pewno jest to prezydent Stanów Zjednoczonych - mówił prezydent i podkreślił, że są jeszcze "niemilitarne" metody skłonienia stron konfliktu do negocjacji.

Fort Trump - Duda proponowała utworzenie bazy już w 2018 r.

Fort Trump to proponowana amerykańska baza wojskowa w Polsce. W 2018 roku podczas wizyty w Waszyngtonie Andrzej Duda użył tego określenia jako pierwszy.

- Bardzo bym chciał, żebyśmy utworzyli stałe bazy amerykańskie w Polsce, które nazwalibyśmy "Fort Trump". I głęboko wierzę, że jest to możliwe. Jestem przekonany, że taka decyzja leży zarówno w interesie Polski, jak i w interesie Stanów Zjednoczonych - mówił Duda w Białym Domu.

----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!