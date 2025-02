Szef Pentagonu pod wrażeniem Polski. "Modelowy partner"

- Sojusz polsko-amerykański nigdy nie był tak silny jak teraz i jesteśmy w stanie zrobić wszystko, żeby go z dnia na dzień jeszcze bardziej rozwijać. I na to się umówiliśmy, na wspólne inwestycje, na wspólne gwarancje bezpieczeństwa - przekazał szef MON.

Pete Hegseth w Polsce. Kosiniak-Kamysz: Polska jest przykładem

Jak wskazał minister obrony narodowej, goszczenie amerykańskiego sekretarza Pete'a Hegsetha to dla niego "wielki honor". Nadmienił przy tym, że podczas piątkowego spotkania poruszone były tematy dotyczące najważniejszych wyzwań związanych z bezpieczeństwem Polski , USA, Europy i świata.

- Polska jest krajem, który rozumie zagrożenie. Widzi, czuje, bo ma swoją historię, gdzie te zagrożenia często powodowały, że w naszej ojczyźnie trwały działania wojenne. Nie mieliśmy też swojej niepodległości, możliwości samostanowienia. Gdy to odzyskaliśmy, wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo, jak ważny jest pokój, jak ważna jest wolność - dodał.

- Polska jest przykładem, jak należy dbać o swoje sojusznicze bezpieczeństwo. (...) Europa musi więcej wydawać po to, żeby lepiej chronić swoje terytoria. USA chcą współdziałać. Będą robić wszystko, żeby być razem, żeby sojusz był coraz silniejszy. Ale Europa musi tez pokazać swój wkład - zaznaczył.

Pete Hegseth: Polska modelowym sojusznikiem

- To dla mnie przywilej, że tu jestem i chciałbym podkreślić, że to jest intencjonalne, że nasza pierwsza europejska bilateralna wizyta jest właśnie w Polsce. Ta symbolika jest bardzo wymowna. Postrzegamy Polskę jako modelowego sojusznika w Europie - stwierdził.

- Dyplomacja jest ważna, rozmowy są ważne, negocjacje są istotne, ale koniec końców, czołgi, kule, helikoptery i ten 'hard power' jest najistotniejszy, a Polska to rozumie świetnie, i my również - powiedział.

Odpowiadając zaś na pytanie o negocjacje pokojowe i scenariusz przywrócenia granic Ukrainy do kształtu sprzed 2014 r., stwierdził, że konieczny jest "realizm".

- To jest bardzo mało realistyczne, podobnie jak to, że żołnierze amerykańscy będą w Ukrainie, a Ukraina będzie w NATO. (...) Równocześnie nigdy nie ograniczam rozmów i tego, co prezydent Trump byłby w stanie wynegocjować z suwerennymi przywódcami Rosji i Ukrainy - odparł, podkreślając, że w rozmowy zaangażowana będzie prawdopodobnie także Europa.