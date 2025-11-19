Prezydent dowiedział się za późno? "Nie było sugestii, że był to zamach"

W skrócie Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz skrytykował służby za opóźnioną reakcję na akt dywersji kolejowej w Mika na Mazowszu.

Sprawcy sabotażu, dwaj obywatele Ukrainy współpracujący z rosyjskimi służbami, zdążyli uciec na Białoruś.

Początkowa dezinformacja i opieszałość utrudniły identyfikację zamachowców oraz szybkie działania bezpieczeństwa.

W poniedziałek premier Donald Tusk przekazał, że na trasie kolejowej w miejscowości Mika w woj. mazowieckim doszło do aktu dywersji. Maszynista jednego ze składów zauważył uszkodzone szyny. Nikt nie odniósł obrażeń. Z ustaleń służb wynika, że doszło do eksplozji ładunku wybuchowego, a za detonację odpowiedzialni sa obywatele Ukrainy, współpracujący z rosyjskimi służbami. Szef rządu przekazał we wtorek w Sejmie, ze potencjalnym sprawcom udało się uciec na Białoruś.

Do zdarzenia doszło w sobotę w godzinach wieczornych, początkowo nie pojawiały się oficjalne wiadomości co do ewentualnego sabotażu.

Prezydent otrzymał informacje przez BBN. Nie było sugestii o zamachu

Pierwsze informacje o tej sprawie, które otrzymał prezydent Karol Nawrocki, również nie zawierały takich raportów.

- Wszystkie informacje, które otrzymuje pan prezydent, trafiają za pośrednictwem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, tam jest dyżurna służba. Dowiedział się tak, jak wszystkie służby, które otrzymały pierwszą informację z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w niedzielę rano, tuż po tym, jak to się wydarzyło. Nie było sugestii, że był to zamach - powiedział Rafał Leśkiewicz w programie "Super Expressu".

- Była sugestia, że doszło do jakiegoś incydentu, którego efektem było zniszczenie fragmentu torów kolejowych. Nie było żadnej innej szczegółowej informacji - dodał.

Leśkiewicz przekazał, że szczegółowe informacje dotarły do głowy państwa po wtorkowym spotkaniu rządowego komitetu ds. bezpieczeństwa, w którym brał udział przedstawiciel BBN.

- Mamy wrażenie, że początkowo zignorowano trochę potencjalne zagrożenie, nie zareagowano odpowiednie szybko, co doprowadziło do tego, że dwóch Ukraińców, których udało się zidentyfikować, wyjechało z Polski - mówił Leśkiewicz.

"Służby przespały". Rzecznik prezydenta o ucieczce dywersantów

Zdaniem rzecznika, do wyjazdu dywersantów doszło, ponieważ służby nie podjęły wystarczająco szybko swoich działań w celu ustalenia przyczyn zdarzenia, "faktycznie mającego charakter zamachu terrorystycznego". Stwierdził, że służby "kilka czy kilkanaście pierwszych godzin przespały".

- To, że nikt nie zginął, to jest ogromne szczęście, przecież kilka pociągów przejechało po tej szynie - dodał rzecznik.

Prezydencki rzecznik stwierdził, że choć takim aktom sabotażu ciężko jest w pełni zapobiegać, to jedynie szybkie i profesjonalne działania służb pozwolą na szybkie zidentyfikowanie sprawców, to tylko w ten sposób można ustalić przyczyny, ale i siatkę biorącą udział w zamachu. Służby ustaliły, że dywersji dokonali dwaj Ukraińcy, którzy uciekli na Białoruś przez przejście w Terepolu.

- Nie sądzę, by udało się tych dwóch Ukraińców zatrzymać, oni wyjechali przez Białoruś, prawdopodobnie są w Rosji albo są na Białorusi. Nie ma żadnych szans, żeby tych dwóch panów zatrzymać, tak jak nie ma szans, żeby zatrzymać i sprowadzić do Polski zabójcy naszego żołnierza, Mateusza Sitka - powiedział.

