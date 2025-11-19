Poderwano myśliwce, zamknięte lotniska w Polsce. "Stan najwyższej gotowości"

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

"W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w naszej przestrzeni powietrznej operuje polskie i sojusznicze lotnictwo" - informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na X. Na wniosek wojska Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podjęła decyzję o tymczasowym zamknięciu Lotniska Rzeszów-Jasionka i lotniska w Lublinie.

Polskie siły zbrojne poderwały myśliwce w związku z nocnym atakiem Rosji na Ukrainę; zdj. ilustracyjne
Polskie siły zbrojne poderwały myśliwce w związku z nocnym atakiem Rosji na Ukrainę; zdj. ilustracyjneDominika Zarzycka / NurPhotoAFP

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji" - czytamy w komunikacie.

Do akcji zaangażowane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, "a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości".

Z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę tymczasowo zamknięto Lotnisko Rzeszów-Jasionka i lotnisko w Lublinie. Decyzję na wniosek wojska podjęła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Planowane tam starty samolotów są wstrzymane, a maszyny kierujące się na te lotniska kierowane będą do portów zapasowych.

Porty w Rzeszowie i Lublinie mają być zamknięte do godz. 7, z możliwością skrócenia lub przedłużenia.

Zobacz również:

Polskie myśliwce MiG-29 przechwyciły kolejny rosyjski samolot
Polska

Nowa akcja nad Bałtykiem. Polacy przechwycili rosyjski samolot

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    Poderwano myśliwce. "Stan najwyższej gotowości"

    W komunikacie DORSZ zaznaczono również, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

    "Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - podkreślono.

    O ostatniej takiej akcji Dowództwo Operacyjne RSZ informowało 30 października. Polskie siły zbrojne informowały wówczas o rosyjskim samolocie Ił-20, który wykonywał lot nad Bałtykiem, bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem.

    Maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej, a operacja polskich i sojuszniczych sił lotniczych przebiegła "zgodnie z procedurami NATO i bez zakłóceń".

    W trakcie operacji przestrzeń nad lotniskami w Lublinie i Rzeszowie była tymczasowo zamknięta.

    Zobacz również:

    Poderwano polskie myśliwce. "Uruchomiono wszystkie dostępne siły"
    Polska

    Polskie myśliwce w akcji. Chwilowo zamknięto lotniska. Nowy komunikat

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak
    Jak dywersant zdołał wjechać do Polski? "Straż Graniczna nie dysponowała zdjęciem"Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze