"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji" - czytamy w komunikacie.

Do akcji zaangażowane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, "a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości".

Z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainę tymczasowo zamknięto Lotnisko Rzeszów-Jasionka i lotnisko w Lublinie. Decyzję na wniosek wojska podjęła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Planowane tam starty samolotów są wstrzymane, a maszyny kierujące się na te lotniska kierowane będą do portów zapasowych.

Porty w Rzeszowie i Lublinie mają być zamknięte do godz. 7, z możliwością skrócenia lub przedłużenia.

Poderwano myśliwce. "Stan najwyższej gotowości"

W komunikacie DORSZ zaznaczono również, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - podkreślono.

O ostatniej takiej akcji Dowództwo Operacyjne RSZ informowało 30 października. Polskie siły zbrojne informowały wówczas o rosyjskim samolocie Ił-20, który wykonywał lot nad Bałtykiem, bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem.

Maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej, a operacja polskich i sojuszniczych sił lotniczych przebiegła "zgodnie z procedurami NATO i bez zakłóceń".

W trakcie operacji przestrzeń nad lotniskami w Lublinie i Rzeszowie była tymczasowo zamknięta.

