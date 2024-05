Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska skierowała pismo do komisji śledczej ds. Pegasusa. Zgodnie z treścią dokumentu TK zobowiązało komisję do wstrzymania swoich działań, aż do momentu zbadania zgodności z Konstytucją uchwały Sejmu o powołaniu tejże komisji. - To element walki politycznej, komisja nie da się zablokować - przekazała Magdalena Sroka, potwierdzając, że opublikowany w sieci dokument dotarł do komisji.