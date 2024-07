Zatrzymanie księdza Michała Olszewskiego obiło się szerokim echem w mediach. W liście, który trafił do opinii publicznej, ksiądz miał żalić się na ciężkie warunki , w jakich jest przetrzymywany. "Usłyszałem, że nie ma ani kolacji, ani wody. Ubłagałem pół butelki wody z kranu, przyniesionej w butelce" - czytamy w korespondencji , która miała powstać na podstawie relacji duchownego.

Ks. Olszewski został zatrzymany w związku z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości . Do spekulacji na jego temat odniosła się służba więzienna. Zespół prasowy formacji przekazał, że funkcjonariusze stali się celem ataku niezadowolonych internautów. Do aresztu śledczego Warszawa-Służewiec trafiło ponad 100 wiadomości mailowych. Pełno w nich gróźb pod adresem pracowników zakładu.

Ks. Olszewski w areszcie. Kilkaset telefonów, wiele maili

Maile, które opublikowano na stronie internetowej służby więziennej, nie nadają się do cytowania ze względu na użyte w nich wulgarne słownictwo. Adresaci domniemywali w nich m.in., czy Polska cofnęła się do czasów stalinowskich.

Jak zauważono w komunikacie, pracownicy warszawskiego aresztu odebrali również kilkaset telefonów z kierowanymi do funkcjonariuszy groźbami. Te również przepełnione były znieważającymi określeniami.

Groźby wobec pracowników aresztu. Jest reakcja wiceministra

Do sprawy odniósł się wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z KO. Jego zdaniem "PiS swoją swoją histerią wokół aresztowanego duchownego uruchomił lawinę hejtu pod adresem funkcjonariuszy służby więziennej". "Non stop dostaje wulgarną korespondencję, a nawet groźby. PiS udaje szacunek dla munduru jedynie w kampanii wyborczej. To obrzydliwa hipokryzja" - ocenił.