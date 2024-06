- Liczę na to, że przedstawiciele wszystkich stron sceny politycznej będą obecni, bo wymaga to przedyskutowania i w aspekcie przepisów, które muszą zostać przyjęte, bo są potrzebne polskiemu wojsku i w aspekcie tej sytuacji, o której właśnie się dowiedzieliśmy, że miała miejsce na polskiej granicy zatrzymanie polskich żołnierzy po oddaniu strzałów ostrzegawczych na granicy polsko-białoruskiej - red.) - wskazywał Andrzej Duda .

Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Adam Bodnar weźmie udział w rozmowach?

Jak przekazał nam Jan Grabiec , szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, premier skierował w sobotę wniosek do prezydenta. Donald Tusk chce, aby w rozmowach wziął udział Adam Bodnar . Sprawa ma związek z odwołaniem prokuratora Tomasza Janeczka , którego dymisji domaga się premier, a także sytuacja w Prokuraturze Wojskowej. Do odwołania Janeczka konieczna jest zgoda Pałacu Prezydenckiego.

- Jak rozumiem decyzja należy do prezydenta - poinformował Interię Adam Bodnar. To właśnie Prokurator Generalny zawnioskował do premiera o odwołanie Tomasza Janeczka z funkcji zastępcy PG ds. wojskowych. Śledczy - który miał zająć się sprawą zatrzymania żołnierzy przy granicy - utrzymuje, że o sprawie dowiedział się kilka tygodni po incydencie. Jego zdaniem jest to "spowodowane blokadą wprowadzoną przez Adama Bodnara".