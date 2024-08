Premier napisał do prezydenta. Chodzi o polskiego kandydata do KE

Do Pałacu Prezydenckiego wpłynęło pismo od premiera

Z ustaleń Interii wynika, że Donald Tusk, informując oficjalnie prezydenta Andrzeja Dudę o kandydaturze Piotra Serafina, powołał się na ustawę o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z 8 października 2010 roku. To ustawa, która w 2023 roku została znowelizowana przez rząd Zjednoczonej Prawicy na wniosek prezydenta. To właśnie nowelizacja z 28 lipca 2023 roku nadała prezydentowi dodatkowe kompetencje i była kwestionowana przez polityków obecnego rządu, w tym także premiera.

- W interesie wszystkich: i rządu, i pana prezydenta, i przyszłego komisarza, a przede wszystkim w interesie Polski jest to, by polski komisarz został wybrany zgodnie z prawem i by nikt nie mógł podważać jego statusu. Dlatego ważne, by ten wybór był poprzedzony zawartą w ustawie procedurą. Liczymy na to, że tak się stanie. Piłka jest po stronie pana premiera - dodawała.