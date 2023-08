Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17, zwanej godziną "W" na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej generała Tadeusza Komorowskiego "Bora". Do walki przystąpiło od 40 do 50 tysięcy powstańców.

Powstanie Warszawskie. 79. rocznica walki o wolną Polskę

Szacuje się, że w walce z niemieckim okupantem życie straciło od 16 do 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej oraz od 150 do 180 tysięcy mieszkańców stolicy. Po upadku powstania Niemcy doszczętnie zniszczyli Warszawę.

79. rocznica Powstania Warszawskiego. Uroczystości państwowe

- Powstanie Warszawskie, ten jedyny w swoim rodzaju czyn zbrojny, jest dla nas w Polsce - wolnej, suwerennej, niepodległej - niezwykle ważną lekcją, jak trzeba dbać o ojczyznę, by trwała i przetrwała, co to znaczy bezpieczna ojczyzna i prawdziwa zdolność do zrealizowana starego, rzymskiego hasła "siłę wolno odeprzeć siłą" - mówił podczas wystąpienia w trakcie Apelu Pamięci pod pomnikiem Powstania Warszawskiego prezydent Andrzej Duda.