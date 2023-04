Reparacje od Niemiec. Uchwała rządu

Informację na temat prac nad uchwałą w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z napaścią Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz późniejszą okupacją niemiecką przekazał w poniedziałek wieczorem minister Łukasz Schreiber.

- To jest kolejny krok, pokazuje wyraźnie, że nie zamykamy sprawy, bo nigdy jej nie zamknęliśmy. Przypominam, że Sejm RP już w 2004 roku się na ten temat wypowiadał. Wówczas przedstawiciele obecnej opozycji mówili na ten temat inaczej. Stąd też jest taki sygnał ze strony rządu do kraju, ale też do społeczności międzynarodowej" - zaznaczył Schreiber.

Z inicjatywą uchwały wyszedł wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk. W opinii polityka, uchwała ws. reparacji "ma potwierdzić w sposób formalny i wiążący, że kwestia reparacji i odszkodowań od Niemiec dla Polski - ani w czasach PRL, ani później - nie została w żaden sposób zamknięta".