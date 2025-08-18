Funkcjonariusze Delegatury ABW w Lublinie uzyskali materiał dowodowy wskazujący na podejrzenie, iż 27-letni obywatel Białorusi Vitalij S. w lipcu 2025 r. zbierał dane o obiekcie magazynowym zlokalizowanym na terenie województwa lubelskiego - przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Jak dodał, 27-latek filmował i fotografował obiekt, a następnie materiał ten przekazał przedstawicielom obcego wywiadu.

W ubiegłą środę funkcjonariusze ABW zatrzymali Vitalija S. na terenie Warszawy.

Zbierał i przekazał informację obcemu wywiadowi. Białorusin usłyszał zarzuty

Na podstawie dostarczonego materiału dowodowego (w tym niejawnego) prokurator z lubelskiego pionu PZ PK przedstawił Vitalijowi S. zarzut działania na rzecz obcego wywiadu i czynienia przygotowań do podjęcia działań dywersyjnych i sabotażowych polegających na podpaleniu obiektu magazynowego na terenie województwa lubelskiego.

Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego Vitalij S. przyznał się do stawianego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia.

Po rozpoznaniu wniosku prokuratora Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2025 r. zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Przygotowanie do działań sabotażowych lub dywersyjnych na rzecz obcego wywiadu jest zagrożone karą do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Śledztwo prowadzi Delegatura ABW w Lublinie pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie.

