Młody Ukrainiec zatrzymany we wtorek przez ABW m.in. w związku ze znieważeniem pomnika upamiętniającego Rzeź Wołyńską usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej - poinformowała w czwartek prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Prokurator skierował do sądu wniosek o areszt tymczasowy dla 17-latka. Do sprawy odniosła się ambasada Ukrainy w Polsce.

W środę premier Donald Tusk poinformował, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego aresztowała młodego Ukraińca, któremu zarzuca się akty dywersji, m.in. umieszczanie wrogich napisów i malunków uderzających w godność Polaków. Mężczyznę, jak informował, zwerbowały obce służby.

Młodzieńca zatrzymali we wtorek funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To 17-letni Ilia K. Jak poinformowała w czwartek Prokuratura Krajowa, zatrzymanie miało związek z umieszczaniem na budynkach i pomnikach flagi banderowskiej oraz rozpowszechnianiem haseł propagujących ideologię nazistowską. 17-latek miał działać na terenie Wrocławia, Warszawy oraz w miejscowości Domostaw.

Zniszczył pomniki upamiętniające Rzeź Wołyńską. Ukraińcowi grozi dożywocie

"Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutów, które dotyczyły udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w postaci działalności na rzecz obcego wywiadu, związanej z realizacją aktów dywersji i sabotażu mających na celu wywołanie niepokoju społecznego" - przekazała w komunikacie prok. Katarzyna Calów-Jaszewska.

    Dodała, że akty sabotażu polegały na znieważeniu i niszczeniu m.in. pomnika Rzeź Wołyńska i pomnika-mauzoleum Pomordowanej Ludności Polskiej na Kresach Południowo-Wschodnich przez OUN i UPA. Mężczyzna umieścił na pomnikach napisy w języku ukraińskim o treści "Sława UPA" oraz czerwono-czarną flagę Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).

    Prokurator skierował do sądu wniosek o areszt tymczasowy dla 17-latka na trzy miesiące. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 10 lat do dożywocia.

    Premier Donald Tusk, który w środę informował o zdarzeniu, podkreślił, że Rosjanie, organizując w Polsce dywersje, liczą na to, że Polskę i Ukrainę będzie można skonfliktować. Również minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak ocenił na platformie X, że działania zatrzymanego miały na celu wzniecanie napięć między Polakami i Ukraińcami.

    Ambasada Ukrainy komentuje zatrzymanie 17-latka. "Oczekujemy odpowiedzi"

    Głos w sprawie zatrzymania 17-latka zabrała również ambasada Ukrainy w Polsce. "W związku z pojawieniem się informacji o zatrzymaniu w Polsce 17-letniego obywatela Ukrainy w związku z podejrzeniem popełnienia aktów wandalizmu, Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej zwróciła się do właściwych organów Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o dokładne przeprowadzenie dochodzenia z poszanowaniem praw obywatela Ukrainy" - napisała placówka w oświadczeniu.

    Jak dodano, ambasada "zdecydowanie potępia wszelkie haniebne działania skierowane wobec miejsc pamięci". "Uważamy to za prowokację rosyjskich służb specjalnych, mającą na celu wywołanie napięcia między naszymi narodami" - czytamy. Przedstawiciele Ukrainy zaznaczyli również, że wszystkie osoby popełniające przestępstwa, powinny ponieść odpowiedzialność. 

    Jednocześnie ambasada zwróciła się z apelem do polskich władz w sprawie niszczenia ukraińskich miejsc pamięci w Polsce. "Ambasada (...) oczekuje również odpowiedzi od polskich organów ścigania w sprawie aktów wandalizmu, które miały miejsce wcześniej wobec ukraińskich miejsc pamięci w Polsce" - napisano w oświadczeniu.

