ABW zatrzymała Ukraińca. "Zwerbowany przez obce służby"
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Ukraińca. Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych przekazał, że nastolatek dokonywał aktów sabotażu na terenie Wrocławia, Warszawy oraz w miejscowości Domostawa, gdzie miał zdewastować pomnik "Rzeź Wołyńska". Sprawą zajmuje się prokuratura.
W środę po południu Dobrzyński poinformował, że funkcjonariusze ABW we współpracy z policją przeprowadziła działania, które pozwoliły zatrzymać 17-letniego Ukraińca.
"Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że umieszczał na budynkach i pomnikach flagi banderowskie oraz hasła propagujące ideologię nazistowską" - napisał na platformie X.
Koordynator służb specjalnym Tomasz Siemoniak przekazał, że obywatel Ukrainy został zwerbowany przez obce służby.
Aktów dywersji dokonywał m.in. na terenie Warszawy i Wrocławia. Jego zdaniem było umieszczanie antypolskich napisów na budynkach publicznych oraz niszczenie pomników upamiętniających ofiary pomordowane przez UPA.
Domostawa. Dewastacja pomnika ofiar rzezi wołyńskiej. ABW zatrzymała Ukraińca
W zeszłym tygodniu w miejscowości Domostawa znieważył pomnik upamiętniający Polaków pomordowanych w trakcie rzezi wołyńskiej, na którym po ukraińsku napisał - "Chwała UPA".
"Działania te służyły wzniecaniu napięć między Polakami i Ukraińcami" - podkreślił Siemoniak.
Obecnie z zatrzymanym prowadzone są czynności procesowe. Sprawą zajmuje się prokuratura.
Donald Tusk: Rosjanie werbują Ukraińców i Białorusinów
Do sprawy odniósł się też podczas konferencji pasowej premier Donald Tusk.
- Dziś ABW aresztowało młodego Ukraińca, któremu zarzuca się akty dywersji. To nie pierwszy raz, gdy Rosjanie werbują Ukraińców i Białorusinów, by na terenie Polski dopuszczali się tego typu działań - mówił szef rządu.