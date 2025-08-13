ABW zatrzymała Ukraińca. "Zwerbowany przez obce służby"

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Ukraińca. Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych przekazał, że nastolatek dokonywał aktów sabotażu na terenie Wrocławia, Warszawy oraz w miejscowości Domostawa, gdzie miał zdewastować pomnik "Rzeź Wołyńska". Sprawą zajmuje się prokuratura.

ABW zatrzymała Ukraińca (Zdj. ilustracyjne)
ABW zatrzymała Ukraińca (Zdj. ilustracyjne)abw.gov.pldomena publiczna

W środę po południu Dobrzyński poinformował, że funkcjonariusze ABW we współpracy z policją przeprowadziła działania, które pozwoliły zatrzymać 17-letniego Ukraińca.

"Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że umieszczał na budynkach i pomnikach flagi banderowskie oraz hasła propagujące ideologię nazistowską" - napisał na platformie X.

Koordynator służb specjalnym Tomasz Siemoniak przekazał, że obywatel Ukrainy został zwerbowany przez obce służby.

Aktów dywersji dokonywał m.in. na terenie Warszawy i Wrocławia. Jego zdaniem było umieszczanie antypolskich napisów na budynkach publicznych oraz niszczenie pomników upamiętniających ofiary pomordowane przez UPA.

Domostawa. Dewastacja pomnika ofiar rzezi wołyńskiej. ABW zatrzymała Ukraińca

W zeszłym tygodniu w miejscowości Domostawa znieważył pomnik upamiętniający Polaków pomordowanych w trakcie rzezi wołyńskiej, na którym po ukraińsku napisał - "Chwała UPA".

"Działania te służyły wzniecaniu napięć między Polakami i Ukraińcami" - podkreślił Siemoniak.

Zobacz również:

Na przełomie kwietnia i maja przeprowadzone zostały prace ekshumacyjne w Puźnikach
Polska

Ekshumacja Ukraińców na terenie Polski. "Formalizujemy i otwieramy drogę"

Adrianna Rymaszewska
Adrianna Rymaszewska

    Obecnie z zatrzymanym prowadzone są czynności procesowe. Sprawą zajmuje się prokuratura.

    Donald Tusk: Rosjanie werbują Ukraińców i Białorusinów

    Do sprawy odniósł się też podczas konferencji pasowej premier Donald Tusk.

    - Dziś ABW aresztowało młodego Ukraińca, któremu zarzuca się akty dywersji. To nie pierwszy raz, gdy Rosjanie werbują Ukraińców i Białorusinów, by na terenie Polski dopuszczali się tego typu działań - mówił szef rządu.

    Zobacz również:

    Szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha
    Polska

    Ukraina reaguje na polską ustawę. "Nie sprzyja pojednaniu"

    Piotr Białczyk
    Piotr Białczyk
    "Polityczny WF": Będzie wejście do KRS? W rządzie powstaje planINTERIA.PL

    Najnowsze