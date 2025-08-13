W środę po południu Dobrzyński poinformował, że funkcjonariusze ABW we współpracy z policją przeprowadziła działania, które pozwoliły zatrzymać 17-letniego Ukraińca.

"Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że umieszczał na budynkach i pomnikach flagi banderowskie oraz hasła propagujące ideologię nazistowską" - napisał na platformie X.

Koordynator służb specjalnym Tomasz Siemoniak przekazał, że obywatel Ukrainy został zwerbowany przez obce służby.

Aktów dywersji dokonywał m.in. na terenie Warszawy i Wrocławia. Jego zdaniem było umieszczanie antypolskich napisów na budynkach publicznych oraz niszczenie pomników upamiętniających ofiary pomordowane przez UPA.

Domostawa. Dewastacja pomnika ofiar rzezi wołyńskiej. ABW zatrzymała Ukraińca

W zeszłym tygodniu w miejscowości Domostawa znieważył pomnik upamiętniający Polaków pomordowanych w trakcie rzezi wołyńskiej, na którym po ukraińsku napisał - "Chwała UPA".

"Działania te służyły wzniecaniu napięć między Polakami i Ukraińcami" - podkreślił Siemoniak.

Obecnie z zatrzymanym prowadzone są czynności procesowe. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Donald Tusk: Rosjanie werbują Ukraińców i Białorusinów

Do sprawy odniósł się też podczas konferencji pasowej premier Donald Tusk.

- Dziś ABW aresztowało młodego Ukraińca, któremu zarzuca się akty dywersji. To nie pierwszy raz, gdy Rosjanie werbują Ukraińców i Białorusinów, by na terenie Polski dopuszczali się tego typu działań - mówił szef rządu.

