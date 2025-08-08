Prokurator z podlaskiego pionu PZ PK skierował akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Białymstoku 2 czerwca. Artsiomowi K. zarzucono nieudolne usiłowanie popełnienia przestępstwa zgłoszenia gotowości działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko RP (czyn z art. 13 § 2 kk w zw. z art. 130 § 3 kk) - opisuje w piątek prokuratura.

Dalej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyjaśniła, że podstawą do wszczęcia śledztwa był materiał dowodowy uzyskany w grudniu 2024 r. przez jej funkcjonariuszy.

Na jego podstawie pojawiło się podejrzenie, iż obywatel Białorusi Artsiom K., w dniach od 8 do 12 grudnia 2024 r. w Warszawie, zgłaszał gotowość do działania na rzecz obcego (białoruskiego) wywiadu, tj. Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Białorusi przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Niedoszły szpieg w areszcie. Był gotowy do działań wywiadowczych

"Na podstawie przeprowadzonych czynności ustalono, że mężczyzna deklarował gotowość podjęcia działań wywiadowczych i dywersyjnych zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Deklarował chęć przekazywania danych o rozmieszczeniu infrastruktury krytycznej na terenie RP, jak również informacji dotyczących przebywających w Polsce obywateli Białorusi" - wymienia ABW.

Białorusin został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW 19 grudnia, a następnie przesłuchany w charakterze podejrzanego. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Mężczyzna został objęty tymczasowym aresztem. "Czyn zarzucony oskarżonemu zagrożony jest karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat" - podsumowała ABW.

Europosłanka Konfederacji radzi Kaczyńskiemu. "Byłabym bardziej powściągliwa" Polsat News Polsat News