Białorusin oskarżony. "Chciał szpiegować w Polsce i w UE"
Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Artsiomowi K. w związku ze zgłoszeniem przez niego gotowości działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko RP - przekazano w komunikacie. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu. Nie przyznaje się do winy.
Prokurator z podlaskiego pionu PZ PK skierował akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Białymstoku 2 czerwca. Artsiomowi K. zarzucono nieudolne usiłowanie popełnienia przestępstwa zgłoszenia gotowości działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko RP (czyn z art. 13 § 2 kk w zw. z art. 130 § 3 kk) - opisuje w piątek prokuratura.
Dalej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyjaśniła, że podstawą do wszczęcia śledztwa był materiał dowodowy uzyskany w grudniu 2024 r. przez jej funkcjonariuszy.
Na jego podstawie pojawiło się podejrzenie, iż obywatel Białorusi Artsiom K., w dniach od 8 do 12 grudnia 2024 r. w Warszawie, zgłaszał gotowość do działania na rzecz obcego (białoruskiego) wywiadu, tj. Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Białorusi przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.
Niedoszły szpieg w areszcie. Był gotowy do działań wywiadowczych
"Na podstawie przeprowadzonych czynności ustalono, że mężczyzna deklarował gotowość podjęcia działań wywiadowczych i dywersyjnych zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Deklarował chęć przekazywania danych o rozmieszczeniu infrastruktury krytycznej na terenie RP, jak również informacji dotyczących przebywających w Polsce obywateli Białorusi" - wymienia ABW.
Białorusin został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW 19 grudnia, a następnie przesłuchany w charakterze podejrzanego. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.
Mężczyzna został objęty tymczasowym aresztem. "Czyn zarzucony oskarżonemu zagrożony jest karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat" - podsumowała ABW.