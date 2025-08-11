Ukrainka nadała paczkę z materiałami wybuchowymi. Jest akt oskarżenia

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Akt oskarżenia przeciwko obywatelce Ukrainy, która nadała przesyłką materiały wybuchowe, został skierowany do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim - poinformowała w poniedziałek Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kobieta miała współpracować z dwoma Rosjanami. Grozi jej do ośmiu lat pozbawienia wolności.

"Śledztwo prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach zakończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko Ukraince, której zarzucono popełnienie przestępstwa współudziału w sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji" - przekazał rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

    Jak informuje ABW oskarżona to obywatelka Ukrainy Kristina S. Miała ona współpracować z trzema innymi osobami - obywatelem Ukrainy i dwoma Rosjanami. Wobec wszystkich trzech nadal prowadzone jest śledztwo, a dwóch z nich jest tymczasowo aresztowanych. Oskarżonej grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

    Akt oskarżenia przeciwko Ukraince. Nadała przesyłkę z bombą

    ABW przekazało, że do przestępstwa miało dojść w lipcu 2024 roku. Kristina S. miała wtedy uczestniczyć w nadaniu za pośrednictwem firmy kurierskiej przesyłki, w której znajdowały się materiały wybuchowe.

    W paczce ukryte były substancja wybuchowa w postaci nitroglikolu, wojskowe zapalniki elektryczne, urządzenie inicjujące, termos metalowy z wkładką kumulacyjną oraz sproszkowane aluminium. Cała konstrukcja stanowiła tzw. bombę kumulacyjną. Jak informuje ABW "przesyłka została ujawniona i zabezpieczona w pomieszczeniach wielkopowierzchniowych magazynów jednej z firm kurierskich na terenie województwa łódzkiego".

