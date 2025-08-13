W skrócie Sześciu członków zorganizowanej grupy przestępczej zostało oskarżonych o akty dywersji i podpaleń w Polsce, działając na zlecenie obcego wywiadu.

Do podpaleń dochodziło m.in. w Gdyni, Gdańsku i Markach.

Oskarżeni usłyszeli również zarzuty udziału w handlu bronią, obrocie narkotykami i innych przestępstwach o charakterze kryminalnym.

Oskarżeni to trzej obywatele Polski (Kamil K., Dawid P., Łukasz K.) oraz trzej obywatele Białorusi (Stepan K., Andrei B., Yaraslau S.).

Prokuratura przekazała, że akt oskarżenia dotyczy podpalenia i pożaru restauracji w Gdyni w 2023 roku (wspólnie i w porozumieniu oskarżeni Stepan K., Kamil K., Andrei B.), próby podpalenia magazynu w Gdańsku w marcu 2024 r. na zlecenie obcego wywiadu (wspólnie i w porozumieniu oskarżeni: Stepan K., Kamil K., Andrei B., Yaraslau S.) oraz podpalenia składowiska palet w Markach w nocy z 8 na 9 kwietnia 2024 roku.

"Wszystkie podpalenia były dokonywane poprzez obrzucanie budynków lub innych obiektów podpalonymi butelkami z cieczą łatwopalną (tzw. koktajlami Mołotowa)" - precyzuje prokuratura.

Akty dywersyjne i podpalenia w Polsce. Sześć osób z zarzutami

Podejrzani usłyszeli liczne zarzuty.

Stepana K. prokurator oskarżył o popełnienie ośmiu przestępstw , w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, podpalenie restauracji w Gdyni, podżeganie do pobicia innej osoby, handel bronią, posiadanie materiałów wybuchowych oraz usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zarzucono mu również dwa akty sabotażu na zlecenie obcego wywiadu - próbę podpalenia magazynu w Gdańsku w marcu 2024 r. i podpalenie składowiska palet w Markach w kwietniu 2024 r. Mężczyzna nie przyznał się do zarzutów i złożył krótkie wyjaśnienia.

Kamila K. prokurator oskarżył o popełnienie pięciu przestępstw , w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, podpalenie restauracji w Gdyni, sabotaż w postaci próby podpalenia magazynu w Gdańsku w marcu 2024 r., handel bronią oraz obrót znacznymi ilościami narkotyków. Ostatecznie przyznał się do stawianych mu zarzutów oraz złożył obszerne wyjaśnienia.

Andrei B. o popełnienie pięciu przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, usiłowanie podpalenia restauracji w Gdyni, sabotaż w postaci próby podpalenia magazynu w Gdańsku w marcu 2024 r., sabotaż w postaci podpalenia składowiska palet w Markach w kwietniu 2024 r. oraz obrót narkotykami. Podejrzany częściowo przyznał się do zarzutów i złożył obszerne wyjaśnienia.

Yaraslau S. o popełnienie trzech przestępstw , w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, sabotaż w postaci próby podpalenia magazynu w Gdańsku w marcu 2024 r. oraz obrót narkotykami. Mężczyzna częściowo przyznał się do zarzutów , składając wyjaśnienia.

Dawida P. o popełnienie dwóch przestępstw : udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się narkotykami oraz obrót znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych . Podejrzany nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień.

Łukasza K. popełnienie trzech przestępstw: udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się narkotykami, pomocnictwo w handlu bronią oraz obrót narkotykami. Łukasz K. częściowo przyznał się do zarzutów, składając wyjaśnienia.

Seria podpaleń w Polsce. Prokuratura ujawnia kulisy śledztwa

Śledztwo w tej sprawie, wszczęte 1 lutego 2024 roku, wykazało, że na terenie Polski działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się werbunkiem i organizacją działań dywersyjnych na rzecz obcego wywiadu. "Działania obcych służb miały na celu wywołanie niepokoju społecznego i wytworzenia poczucia bezradności organów państwowych poprzez dokonywania akcji dywersyjno-sabotażowych"- wyjaśnia prokuratura.

Prokurator podkreśla, że niektórzy podejrzani, poza aktami sabotażu na rzecz obcego wywiadu, dokonywali również przestępstw o charakterze "typowo kryminalnym" (pobicia, handel bronią, obrót narkotykami), w tym wspólnie z Olgierdem L. (wobec którego postępowanie jest kontynuowane).

Za podpalenie magazynu w Gdańsku i składowiska palet w Markach uznane za akt sabotażu, podejrzanym grozi kara pozbawiania wolności od 10 lat do dożywotniego pozbawiania wolności.

