Na konferencji prasowej Szymona Hołowni doszło do potyczki między marszałkiem Sejmu a pracownikiem TVP. Mężczyzna pytał polityka o badanie rosyjskich wpływ w polskich służbach specjalnych w mionych latach, na co przewodniczący Polski 2050 odpał ironizująco: - Domaga się pan, żebyśmy zbadali teraz czy w służbach za rządów wicepremiera Kaczyńskiego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo byli rosyjscy agenci i rosyjskie wpływ? To przerażające.